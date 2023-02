Lockstedter in Aktion: Dschungel soll sich in einen Park verwandeln

Lockstedt - Umso kleiner der Ort, desto größer der Zusammenhalt – dies trifft auch auf Lockstedt, einem Ortsteil von Oebisfelde, zu. Vertreter der freiwilligen Ortsfeuerwehr, die federführend war, beteiligten sich Seite an Seite mit Frauen und Männer des Sportvereins Germania Lockstedt sowie mit vielen engagierten Dorfbewohnern an einem Arbeitseinsatz am Sonnabend. Dessen Ziel war es, den Park in Ordnung zu bringen.