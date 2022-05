Lockstedter Park aus dem Dornröschenschlaf geholt

Mitte der 1990er Jahre fiel der Park in Lockstedt in einen Dornröschenschlaf. Seitdem konnten Sträucher, Efeu und Bäume ungehindert wuchern. Jetzt haben die Dorfbewohner diesen Schlaf beendet.

Zwei Samstage und den Einsatz schwerer Maschinen brauchte es, bis die Lockstedter den Bereich am Dorfteich neben dem Feuerwehrhaus freigeschnitten hatten. Das Gestrüpp war in den vergangenen Jahren zum Teil über zwei Meter hoch gewuchert.

Lockstedt - 100 000 Euro – so viel hatte eine Kostenschätzung für die Instandsetzung des kleinen Parks in Lockstedt ergeben. Viel Geld. Und angesichts der gähnenden Leere in der Stadtkasse nichts weiter als eine Zahl auf einem Blatt Papier. Doch damit wollten sich die Lockstedter nicht länger zufriedengeben. So nahmen sie die Zügel selbst in die Hand. Mit einem erstaunlichen Ergebnis.