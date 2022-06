Investor im Bördekreis Logistikzentrum in Oebisfelde geplant: Investor aus Wolfsburg will 65 Millionen Euro investieren. Bis zu 600 Arbeitsplätze könnten entstehen

An der Breitenroder Straße südlich der B 188 in Oebisfelde könnte ein Logistikzentrum nebst Produktionsstätte entstehen. Der Stadtrat der Einheitsgemeinde hat in einem Beschluss bereits grünes Licht für den entsprechenden Vorvertrag mit einem Wolfsburger Investor gegeben.