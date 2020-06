Der Heimatverein Oebisfelde feilt weiter im Park und dessen Umfeld an der Umsetzung des Vereinsprojektes Allerrundweg.

Oebisfelde l „Konkret installieren wir an drei verschiedenen Standpunkten Holzgerüste, auf denen dann bereits vorliegende Infotafel angebracht werden. Zu lesen sein wird auf den Tafeln Wissenswertes über den Weißstorch, den Biber sowie die im Lunapark angelegte Allee der Bäume des Jahres“, informierte Ulrich Pettke, Vorsitzender der Heimatfreunde.

Engagement ungebrochen

Mit von der Arbeitseinsatz-Partie waren neben dem Vereinschef auch Bernd Bomballa, dessen Schwager Ralf Klaus, Jürgen Müller, Fred Hoffmann, Jörg Kunau, Dirk Hinrichsen und Christian Loan. „Die Bereitschaft unserer Mitglieder, sich an derartigen Unternehmungen zu beteiligen, ist nach wie vor ungebrochen. Dafür ein großes Dankeschön“, freute sich Ulrich Pettke.

Während der Vorsitzende zusammen mit Fred Hoffmann und Christian Loan im Lunapark buddelte, sie stellten die Tafel über die Bäume des Jahres auf, waren Bernd Bomballa, Ralf Klaus, Dirk Hinrichsen und Jörg Kunau, der zudem per Freischneider für Baufreiheit sorgte, auf halben Weg zwischen Sparkassenweg und Lunapark am Werkeln. „Auf dieser Tafel werden dann in Kürze umfangreiche Details über den Weißstorch zu lesen sein“, merkte Ulrich Pettke an und fügte hinzu: „Die gleiche Info-Tafel haben wir übrigens vor kurzem den Machern der Breitenroder Heimatstube als Geschenk überreicht.“

Bilder Am Verbindungsweg Nicolaikirche und Lunapark, konkret am Zusammenfluss von Krug- und Mühlaller, bereiteten Bernd Bomballa (links) und Ralf Klaus die Installation ...



Im Lunapark, an der Allee der Bäume des Jahres, buddelten Christian Loan (von links), Ulrich Pettke und Fred Hoffmann. Zu lesen sein werden auf der Tafel Infos...



Das für das dritte Info-Schild vorgesehene hölzerne Gerüst, welches über das Leben des Bibers berichtet, stellte der Arbeitstrupp dann gemeinsam auf. Standort ist der Zusammenfluss von Krug- und Mühlaller am Verbindungsweg Nicolaikirche und Lunapark. „Dort hatte einmal ein Biber sei Domizil. Möglicherweise haust er dort immer noch. Das Gelände ist schwer zugänglich“, wusste Fred Hoffmann zu berichten.

Weitere neue und ergänzende Schilder

Der neue Allerrundweg soll indes mit weiteren neuen beziehungsweise ergänzenden Info-Schildern versehen werden. Beispielsweise an der einstigen Grenze zwischen Oebisfelde und Kaltendorf. Die befand sich an der Krugaller zwischen der Kasube-Mühle und dem jetzigen Bürohaus Zilligen. Auch der an das Bürohaus grenzende ehemalige Bülow-Hof soll mit einem Schild versehen werden. Ergänzende Informationen soll es hingegen an der Nicolaikirche geben.

„Durch die Corona-Pandemie sind wird natürlich etwas in Verzug geraten. Doch jetzt befinden wir uns auf einem guten Weg“, betonte Ulrich Pettke. Wann der Allerrundweg freigegeben werden kann, konnte der Vereinschef dagegen noch nicht sagen: „Es wird noch einige Zeit dauern, aber in diesem Jahr kann er mit Sicherheit noch erwandert werden.“ Unklar ist auch, wo der Weg beginnt oder endet. Dazu Ulrich Pettke: „Es ist halt ein Rundweg. Daher sind Anfang und Ende im Prinzip nicht zu definieren.“

Historische Waschstelle geplant

Auf jeden Fall werden einige markante Punkte in der Stadt angewandert. Neben dem bekannten Dämmchen oder der Nicolaikirche ist eine Anlaufstelle sicherlich besonders hervorzuheben - die Theodor-Müller-Brücke über die Mühlaller. Sie befindet sich am Mündungsbereich Schul- straße und Mauerstraße. Das Besondere erläuterte der Chef der Heimatfreunde: „Unterhalb der Brücke, direkt am Haus der früheren Reinigung und Färberei Lischke, befand sich an der Mühlaller eine Waschstelle. Die ist natürlich längst verschwunden. Sie wird derzeit von unserem Verein jedoch wieder aufgebaut. Ich hoffe, sie wird eine echte Attraktion für unseren Allerrundweg und für die Stadt.“