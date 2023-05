Wohnen Mariannenhof in Etingen: Mehr als ein Wohnprojekt

Von einem Bauprojekt im Garten, von einer Zirkusvorstellung und von einem geplanten Benefiz-Fußballspiel erzählen die Bewohner des Mariannenhofes in Etingen. Stargast beim Spiel auf dem Sportplatz in Velsdorf am 20. Mai wird Ex-Boxweltmeister Robert Stieglitz sein.