Marlies Brosig öffnet nach zehnmonatiger Schließung wegen Corona wieder die Türen ihres Yoga-Studios in Oebisfelde

Dass ein Virus mal so tief in ihre Lebensbereiche eindringt und von einem Tag auf den anderen alles zum Erliegen bringt, konnten sich weder Marlies Brosig, Martina Stobinsky noch Renate Riebold vorstellen.

Oebisfelde - Und doch ist es so. Das Corona-Virus hat auch die drei Frauen in Oebisfelde voll erwischt. Doch Hoffnung keimt auf. Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie scheint der Alltag wieder überall Einzug zu halten. Auch in den Räumen des Yogastudios von Marlies Brosig in Oebisfelde. Bevor die ersten Kurse wieder stattfinden, muss aber alles noch einmal gründlich gereinigt werden. Immerhin war die Tür zehn Monate verschlossen.