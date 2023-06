Mit einem Spektakel aus Feuershow, Handwerk, Kunst, Musik und Magie werden die Besucher in die Vergangenheit entführt. Der Marktvogt fragt, ob die Walbecker steinreich sind? Die Antwort hat Mario Bernsdorf vom Verein der Turmfalken. Sehen Sie hier Fotos vom Mittelalterfest.

Mittsommernacht in Walbeck: Zeitreisende erobern den Hagen

Am Fuß des Hagens starten die Akteure der Irisch-Keltischen Mittsommernacht in Walbeck vom Lager des fahrenden Volkes zur Bühne vor der Stiftskirchenruine.

Walbeck - Der Marktvogt verliest bei der Irisch-Keltischen Mittsommernacht die mittelalterlichen Marktregularien. Darin wird verordnet, dass die Weibsbilder sich redlich und keusch verhalten sollen. „Hier hab ich in all den Jahren nie Unzucht gesehen“, ergänzt Ugluck der Bucklige. Das würde daran liegen, dass Ugluck so schlecht gucken kann.