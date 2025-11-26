Mobbing ist in aller Munde, doch die wenigsten wissen, was es wirklich ist. Welchen Teil wir oft unbewusst in der Dynamik spielen, ist eine Frage, die sich keiner wirklich stellen mag.

Oebisfelde. - Ich wurde gemobbt. Und ich habe gemobbt. Ersteres ist leichter zu sagen. Wenn wir schon nicht Retter sein können, dann sind wir doch lieber das Opfer. Die Rolle des Täters weisen wir grundsätzlich von uns. Doch genau dies ist das Dilemma des so-genannten Dramadreiecks – wir spielen alle Rollen.