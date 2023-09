Spielplatz in der Fontanestraße in Oebisfelde: Das großflächige Areal, das zur Straße abgezäunt ist, bietet mit seinen Klettergerüsten aus Holz, großen Rutschen, Wippen und Sandflächen viel Raum für Kinder zum Toben. Doch das Holz an den Geräten ist an einigen Stellen morsch, teils gebrochen und Schrauben liegen offen.

Fotos: Ines Jachmann