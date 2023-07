Biker in Weferlingen erzählen, wie sie das Motorrad-Treffen wieder zum Leben erweckt haben. Dabei sind die Motorradfreunde auf friedlicher Mission. In neuer Besetzung gibt es eine Versteigerung für einen guten Zweck.

Motorradfreunde starten in Weferlingen zur Ausfahrt

Vor der Kulisse der einstigen Burg in Weferlingen stehen 162 Motorräder. 120 Biker beteiligen sich an der großen Ausfahrt. Nach 90 Kilometern sind alle wieder auf das Gelände gefahren, um gemeinsam eine Nacht mit Rockmusik zu erleben.

Weferlingen - „Es geht gleich los!“ ruft Klaus Banse, einer der Hauptorganisatoren des Treffens. Vor der Kulisse der einstigen Burg warten die Biker in schwarzer Lederkluft auf das Startzeichen.

„Das Bikertreffen in Weferlingen gibt es schon seit über 20 Jahren, aber in dieser Konstellation ist es erst das dritte“, erklärt Arne Lederer, der 2018 gemeinsam mit Olaf Hoffmann den Anstoß gab, das Bikertreffen wieder aufleben zu lassen. Die ehemalige Gruppe hatte sich aufgelöst. Nach fünf Jahren Pause fanden sich Motorradfreunde und planten in einer kleinen Gruppe den Neustart.

Mit heißen Öfen, Motorrädern verschiedenster Marken, sind Biker aus nah und fern in Weferlingen gestartet. Foto: Anett Roisch

„Im reinen Organisationsteam sind wir jetzt zu sechst. Dazu kommen etwa 20 Helfer“, erklärt Lederer und gesteht, dass sie noch ein paar Unterstützer mehr gebrauchen könnten. „Es gibt auch bei uns - wie überall – Probleme, Nachwuchs zu finden“, sagt er und steigt auf seine Kawasaki Z 150. „Wir organisieren alles in kleinen Gruppen von A bis Z. Jeder hat seine Sparten, um die er sich kümmert. Wenn irgendwo der Schuh klemmt, sind wir alle da“, beschreibt Banse.

Weitesten Weg hatten Biker aus Nordrhein-Westfalen

Immer wieder kommen Motorradfreunde dazu, die sich mit einem coolen Handschlag begrüßen oder einfach mal den Auspuff ihrer glänzenden Karossen bis auf ohrenbetäubende Klänge ertönen lassen. Obwohl die Biker oft von weit her kommen, scheinen sie sich alle zu kennen oder einfach zur großen Biker-Familie zu gehören. Den weitesten Weg haben Udo und Sohn Luca aus Unna (Nordrhein-Westfalen) zurückgelegt.

162 Freaks und Liebhaber dieser Szene meist aus der Region, aber auch aus dem Harz oder aus Niedersachsen und Thüringen sind startklar. Verschiedenste Modelle können bestaunt werden - von der Oldwiek, übers Moped, der Motocross-Maschine und Trike bis hin zu Yamaha, Suzuki & Co. – lassen die Biker-Herzen höher schlagen.

„Es gibt keine Einschränkungen. Jeder kann bei uns mitmachen, egal welchen Motorradtyp man fährt“, betont Banse. Selbstverständlich sind auch Frauen auf ihren blank geputzten Motorrädern angereist, um die Freiheit auf den heißen Öfen zu genießen.

Die Luft vibriert und riecht nach Benzin, als aus den Boxen „Hells Bells“ von AC/DC ertönt. Mit dem Schlag der „Höllenglocken“ der australischen Band setzt sich der Konvoi in Bewegung. Die Tour führt von Weferlingen zur Tankstelle nach Uhrsleben und dann über Erxleben und Bartensleben. Nach etwa 90 Kilometern kehren alle wieder unbeschadet auf den Burghof zurück.

Nach kurzer Atempause wird ein multifunktionaler Spieltisch, den die Firma Sport-Thieme gesponsert hatte, für einen guten Zweck versteigert. 180 Euro sind zusammengekommen. „Wir arbeiten eng mit der ortsansässigen Feuerwehr zusammen. Deshalb wollen wir den Erlös der Kinder- und Jugendfeuerwehr spenden“, verkündet Banse.

Feuerwehrmann Marco Zimpelmann (vorn) und seine Kameraden von der Weferlinger Wehr zeigen Kindern, wie mit Wasser gelöscht wird. Foto: Anett Roisch

Feuerwehr stellt Becken zum Abkühlen auf

Die Feuerwehr hat zuvor noch ein großes Löschbecken aufgestellt, das die Kinder gleich noch zum Abkühlen nutzen. Und nicht nur ein Planschbecken steht bei der Hitze des Tages zur Verfügung. Die Feuerwehrleute eröffnen auf der benachbarten Allerwiese Wasserspiele zur Freude der kleinen und großen Gäste.

Heiß wird es auch am Abend, als auf der Bühne „W.U.F.F.“ aus Weferlingen und „Dr3ier“ aus Ettenbüttel spielen. Mit ihrer Musik geben die Bands „richtig Gas“ und bringen die Menge schnell zum Rocken. Für manchen Biker ist der Weg ins Nachtlager nicht weit weg, denn auf der Wiese - gleich neben der Burg - haben einige Gäste in den Zelten ihre Schlafsäcke ausgerollt.

Am nächsten Morgen ziehen die Organisatoren zufrieden Bilanz: „Im letzten Jahr waren es bei der Ausfahrt 124 Biker. Diesmal sind es 120 gewesen – dabei haben wir die fünf Quads noch nicht mitgezählt.“ Einig sind sich die Biker, dass es im nächsten Jahr wieder ein Treffen geben wird.