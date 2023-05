Geschichte Museum Weferlingen: Seit 1836 geht im Flecken die Post ab

Wer wissen möchte, warum in Weferlingen die Post abgeht, kann beim Bürgerverein spannende Dokumente einsehen. Neben zwei Sonderausstellungen zeigt das Heimat- und Apothekenmuseum in Weferlingen auch in der ständigen Ausstellung viel Neues.