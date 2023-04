Sie waren anders, mutig und leisteten Widerstand. Das Weferlinger Heimat- und Apothekenmuseum startet mit einer Sonderausstellung über zwölf starke Frauen in die neue Saison.

Weferlingen - Wenn es um die Emanzipation der Frau geht, denken viele an Alice Schwarzer. Kein Wunder, denn was die deutsche Frauenbewegung angeht, ist sie hierzulande das wohl berühmteste Gesicht. Doch auch im 17., 18. und 19. Jahrhundert gab es revolutionäre Frauen. Die Ausstellung in Weferlingen zeigt zwölf starke Frauen aus dem Jerichower Land.