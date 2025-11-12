Das Feuerwehrgerätehaus Mitte in Kathendorf wäre fast zum Pleiteobjekt für die Stadt Oebisfelde-Weferlingen geworden. Nach der hitzigen Debatte der Feuerwehrleute gibt es beim Projekt Neuigkeiten.

Nach Austrittsdrohung der Mitglieder: Bauprojekt in Kathendorf ist auf der Zielgeraden

Inzwischen ist aus dieser Baustelle ein fast bezugsfähiges Feuerwehrgerätehaus geworden.

Kathendorf. - In Kathendorf rückt die Fertigstellung des umstrittenen Feuerwehrgerätehauses Mitte ein weiteres Stück näher. Beim von Rückschlägen geprägte Bauprojekt, das die Zusammenführung der Ortsfeuerwehren Etingen, Rätzlingen, Kathendorf und Eickendorf unter einem Dach ermöglichen soll, gibt es jetzt Neues.