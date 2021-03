Das Biosphärenreservat Drömling - Diesmal sind Sabine Wieter und Clara Heinrich auf dem Drömlingsrundweg unterwegs.

Oebisfelde l Die Hauptroute, die alle Touren durch das länderübergreifende Biosphärenreservat verbindet, der Drömlingsrundweg, erfordert schon eine gute Kondition. Möglicherweise sollte die Strecke in Etappen absolviert werden. Der Drömlingsrundweg führt in einem großen Bogen sowohl durch den südlichen als auch den nördlichen Drömling und von Calvörde bis in den niedersächsischen Teil des Schutzgebietes.



Obwohl die besten fahrradtauglichen Strecken angeboten werden, kann es doch hin und wieder sein, dass die Beschaffenheit der Wege manchmal herausfordernd ist. Es ist empfehlenswert, ein robustes Fahrrad, eine Portion Fitness und atmungsaktive Bekleidung mit dabei zu haben.



Als Startort für diese Tour bietet sich die Stadt Oebisfelde an. In Oebisfelde ist der Verwaltungssitz des Biosphärenreservates mit der Informationszentrale in der Bahnhofstraße beheimatet. Die Allerstadt ist übrigens mit dem öffentlichen Nahverkehr per Bus und Bahn zu erreichen.



Deutsches Eck als idealer Rastplatz

Will der Radler zunächst den südlichen Teil des Drömlings kennenlernen, startet er am Burgensemble entlang der Mühlaller und dem Apfelweg in die Natur. Von dort geht es im Zickzack über Gehrendorf, Bösdorf und Rätzlingen in Richtung Allerkanal. Weiter in Richtung Norden, entlang des Allerkanals, über die Landesstraße 20, bis der Mittellandkanal erreicht wird. Einige Zeit kann auf dem Uferweg entlang des größten Kanals im Gebiet geradelt werden.



Unbedingt wird dann zu einer Rast an der Flachwasserzone Mannhausen geraten. Dort an der 70 Hektar großen Fläche rasten in den Abendstunden Tausende von Wildvögeln, wie beispielsweise Wildgänse, Kraniche, Seidenschwänze und Wildenten.



Weiter geht es nach Calvörde an die Ohre. Auf dem weiteren Weg werden Kämeritz und Sachau erreicht. Entlang des Wernitzer Wiesengrabens in Richtung Mieste, auf der Straße „Am Freibad“ und vorbei an der Kolonie Breiteiche wird das Deutsche Eck an der Ohre erreicht. Dieser idyllische Ort auf einer Landzunge ist der ideale Rastplatz für Picknick und Kräftesammeln.



Schon kurz darauf taucht das Informationshaus Kämkerhorst auf. Dort wird in dem Gebäude und im Außengelände die gesamte Vielfalt von Flora und Fauna des Drömlings präsentiert. Von dort folgt der Rundweg dem Wilhelmskanal bis zur L 20, die zurück an die Ohre führt. Weiter in Richtung Norden durch das Biosphärenreservat führt die Strecke nach Taterberg, zum Bahnhof Miesterhorst und einige Kilometer weiter nach Dannefeld. Von Dannefeld geht es nach Buchhorst und über die Röwitzer Straße wieder durch einzigartige Moordammkulturen bis Kunrau mit einem Kreativhof und dem im Renaissance-Stil erbauten Schloss und Schlosspark.



Grenzlandmuseum als Zwischenstation

Weiter geht es nach Jahrstedt und von dort aus zur Landesgrenze Sachsen-Anhalt/ Niedersachsen und dem Doppeldorf Böckwitz/Zicherie mit Grenzmuseum und dem Grenzlehrpfad. Die Landesgrenze zum niedersächsischen Drömling übertritt der Rundweg dann bei Kaiserwinkel. Sehenswert ist das Giebelmoor mit den Birken- und Erlenbruchwäldern.



Nachdem das Schutzgebiet „Nördlicher Drömling“ passiert wurde, trifft der Radler wieder auf den Mittellandkanal. Es geht bis zur Brücke über den Kanal an der B 244, dann am anderen Ufer zurück nach Sachsen-Anhalt.



Nun folgen die letzten Kilometer der Strecke. Der Weg biegt ab in Richtung Breitenrode. Empfehlenswert ist dort eine Stippvisite der Heimatstube. In Breitenrode verabschiedet sich die Strecke vom Biosphärenreservat und folgt der Straße Bauernende hinaus aus dem Ort, um schlussendlich wieder nach Oebisfelde zu gelangen.



Die neue Radwanderkarte mit allen Radrouten erscheint voraussichtlich zum Saisonbeginn im April. Weitere Informationen sind bei der Verwaltung des Biosphärenreservats Drömling telefonisch unter 039002/8510 zu erhalten. Über diesen Kontakt kann auch nach geführten Radwandertouren angefragt werden.