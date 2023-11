Oebisfelde/ij - Oebisfelde stand in den vergangenen Tagen ganz im Zeichen der Natur. Grund war die Jahrestagung des Dachverbandes der Nationalen Naturlandschaften, die diesmal im frisch von der UNESCO anerkannten Biosphärenreservat Drömling stattfand. Rund 70 Personen nahmen daran teil. Darunter die Leiter der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Wildnisgebiete sowie Vertreter von Stiftungen und anderen Naturschutzorganisationen.

„Attraktive Bedingungen für dieses gesellschaftliche Engagement zu bieten, ist unser wichtiger Anspruch in den Schutzgebietsverwaltungen“, betonte Peter Südbeck, Vorstandsvorsitzender des Vereins Nationale Naturlandschaften und Leiter des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer. Eine zentrale Rolle für den Erfolg von „Ehrensache Natur“ spielen unter anderem qualifizierte Freiwilligenkoordinatoren in den Schutzgebietsverwaltungen.

Fachgespräche und Exkursionen

Im Mittelpunkt der Tagung standen das Freiwilligenmanagement, gebietsübergreifende Themen der Großschutzgebiete sowie die Aktivitäten der Vereine. Die Mitgliederversammlung zeigte, wie sich die Nationalen Naturlandschaften den vielfältigen aktuellen Herausforderungen stellen. So bearbeiten die Schutzgebiete beispielsweise die Auswirkungen der Klimakrise, den Verlust von Arten und Biotopen, die touristische Übernutzung sensibler Lebensräume und das mangelnde Verständnis für Naturschutzbelange in der Bevölkerung praxisnah in diversen Arbeitsgruppen und gemeinsamen Projekten. In Fachgesprächen und Exkursionen in den Drömling tauschten sich die Teilnehmer über Forschung, Bildung, Schutz der natürlichen Dynamik, Renaturierung, nachhaltige Landnutzung und naturverträglichen Tourismus aus.

Für Fred Braumann, Leiter des Biosphärenreservats Drömling, gilt: „Unser Biosphärenreservat entwickelt sich erfolgreich durch die enge und vertrauensvolle Verbindung zwischen Verwaltung, regionalen Institutionen und ehrenamtlich Engagierten, die uns praktisch aber auch als wichtige Botschafter unterstützen.“ Man habe seine Qualitäten und Vorreiterrolle im Freiwilligenmanagement im bundesweiten Kontext bereits vielfach unter Beweis gestellt und andere nationale Naturlandschaften zur Nachahmung angeregt. Besonders erfolgreich und vorbildlich seien die inklusiven Naturschutzeinsätze von Menschen mit und ohne Behinderung unter dem Motto „ungehindert engagiert“.