Zwei Neuntklässler aus der Drömlingsschule Oebisfelde sahnen beim Planspiel Börse richtig ab. Trotz anfangs hoher Verluste bewahren sie einen kühlen Kopf und werden am Ende dafür belohnt.

Oebisfelde - Mal eben 50 000 Euro bekommen, damit ein Depot eröffnen und dann einige Wochen an der Stuttgarter Börse mitmischen – Paul Rühe und Salim Hampel, zwei Neuntklässler aus der Drömlingsschule in Oebisfelde, haben genau das getan. Und am Ende einen satten Gewinn eingestrichen.