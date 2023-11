Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oebisfelde. - Im Jahr 2012 klebten einige Unternehmen in Oebisfelde einen Aufkleber mit drei Kinderfiguren und dem Slogan „Bei uns bist du sicher“ an ihr Schaufenster. Sie beteiligten sich am Projekt „Notinsel“ und boten Kindern, die in Gefahr waren oder Angst hatten, Zuflucht und Unterstützung. Elf Jahre später ist der Aufkleber verblasst oder ganz verschwunden. Auch das Projekt scheint in Vergessenheit geraten zu sein. Frank Lambrecht will das ändern.