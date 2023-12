Die Magie von Weihnachten verbreiten sangesfreudige Frauen und Männer, Instrumentalisten und Mitglieder des Fördervereins der Nicolaikirche in Oebisfelde. Mit Spenden soll ein Toilettenanbau mit finanziert werden.

Oebisfelde. - „Vielhundert Kerzen brannten. Ich sah den Steuermann. Da wusst ich, dass ich Weihnacht zu Hause feiern kann“, singen die Herren vom Männergesangverein Oebisfelde im Lied „Sankt Niklas war ein Seemann“.

„Weihnachten steht vor der Tür und auch in die Nicolaikirche kehrt Besinnlichkeit ein“, sagt Karsten Aldinger, erster Vorsitzender des Männergesangvereins (MGV).

Den Zauber von Weihnachten verbreiten auch der Frauenchor Wassensdorf sowie die Gäste vom Männerchor Gardelegen, von der Blaskapelle Breitenrode, vom Chor All'Cantara und vom Blockflöten-Ensemble mit besonders stimmungsvollen Liedern. Angelika Schliephake führt durch das Programm, an dem mehr als 100 Sänger und Instrumentalisten mitwirken. Begeistert applaudieren die Zuhörer im voll besetzten Gotteshaus.

Förderverein engagiert sich

„Dank des Fördervereins der Nicolaikirche dürfen wir seit vielen Jahren hier für die Oebisfelder unsere Weihnachts- und auch die Frühlingskonzerte aufführen. Und auch bei der Burgweihnacht haben wir die Gäste mit weihnachtlicher Kultur unterhalten“, zieht Aldinger zufrieden Bilanz. Nach seinen Ausführungen sei das Besondere an diesem Weihnachtskonzert, dass die Sangesfreunde aus der altmärkischen Hansestadt dabei sind. „Die Männer aus Gardelegen hatten uns im Sommer zu ihrem Jubiläum eingeladen. Sie waren so begeistert von unserem Chor, dass die Gäste nun unser Konzert mit ihren Liedern bereichern“, erzählt der 40-jährige Vorsitzende.

Zum zweiten Mal zieht das Blockflötenorchester, das zum All'Cantara-Chor gehört, das Publikum in seinen Bann. „Es ist immer ein Highlight, wenn noch instrumental weihnachtliche Stimmung verbreitet wird“, weiß Aldinger. Teilweise sind die Akteure beim Konzert auch in mehrfachen Funktionen in Aktion. Marius Rohde ist zum Beispiel nicht nur musikalischer Leiter und Dirigent des Männerchores, sondern er spielt auch im Blockflötenensemble und singt bei All'Cantara mit.

„Im Hintergrund arbeiteten über 30 Leute daran, die Veranstaltung vorzubereiten. Einige Frauen verkaufen Kaffee und Kuchen“, zählt der Oebisfelder auf. Die Spenden des Konzertes sind zum einen für die Chöre, denn schließlich müssen Proberäume bezahlt werden. Auch die musikalischen Leiter würden einen Obolus bekommen. „Um das alles stemmen zu können, brauchen wir auch ein paar Einnahmen“, erklärt der Vorsitzende.

Eine große Spendensumme geht aber auch an den Förderverein der Nicolaikirche, um das Gotteshaus zu erhalten und zu verschönern. Dazu gibt es einige Projekte. Ein aktuelles Vorhaben ist es, eine Toilettenanlage gleich neben der Kirche zu bauen.

„Das Schöne ist, dass wir – also der Frauen- und der Männerchor – einzeln singfähig sind. Aber wenn wir uns zusammenschließen, entsteht eine ganz andere Klangdichte. Und das ist für die Zuschauer noch etwas Besonderes“, weiß der Vorsitzende. Jeder Chor habe seine Höhepunkte. „Die Frauen und Männer unserer beiden Chöre harmonieren. All'Cantara besticht durch ein sehr hohes Niveau“, ergänzt er.

Nachwuchs ist willkommen

Mit dem Blick in die Zukunft freuen sich die Chöre über Nachwuchs. Wer in der Gemeinschaft mitsingen möchte, sollte Freude an der Musik haben. Die musikalischen Fähigkeiten würde man dann erlernen. Interessenten müssten sich nicht sofort festlegen, sondern können ausprobieren, ob der Chorgesang für sie das richtige Hobby ist.

Aber auch der Förderverein ist stets bemüht, neue Mitglieder zu werben, die auch mit anpacken. So soll es demnächst einen großen Arbeitseinsatz auf dem Gelände der Kirche geben. Auch das Sängervolk verspricht, tatkräftig und finanziell mitzuhelfen.

Beim Finale singen auch die zahlreichen Zuschauer mit beim beliebten Lied „Alle Jahre wiederkommt das Christuskind“.