Oebisfelde: Von Einverständnis bis Widerspruch

Durch die seit Montag geltende Teststrategie an Schulen kommen Lehrkräfte an ihre Grenzen. Die Schülerinnen und Schüler seien noch nicht dazu in Lage, die Tests wie vorgegeben durchzuführen.

Oebisfelde. Mit der seit Montag geltenden Teststrategie, um mögliche Infektionen mit einem Covid-19-Virus oder einer der Mutationen bei Grundschülern festzustellen, kommen Lehrkräfte nach eigenen Angaben an ihre Belastungsgrenzen. Die schutzbefohlenen Schulkinder sind bei Weitem noch nicht so selbstständig, dass sie einen solchen von Politik und Wissenschaft geforderten aussagekräftigen Selbsttest auch tatsächlich so vollziehen, wie gewünscht.

Die Schulleiterin der Oebisfelder Grundschule Drömlingsfüchse, Melanie Lutze, weiß um die hohe Belastung innerhalb ihres Lehrerkollegiums. „Das zusätzliche Engagement meiner Kollegen und Kolleginnen beginnt bereits morgens ab 7.15 Uhr, wenn die ersten Schüler aus dem Bus in die Schule strömen. Ich hoffe, der Andrang der Kinder für die Tests in zwei eigens dafür hergerichteten Klassenräumen normalisiert sich in den kommenden Tagen“, erläutert Lutze das Prozedere für insgesamt 140 Schüler der Klassen eins bis vier.

Zwar kamen solche Tests bereits schon einmal zur Anwendung, doch das geschah auf freiwilliger Basis. Die Anforderungen diesmal sind weitaus höher für alle Beteiligten. Wie die Schulleiterin der Drömlingsfüchse erläutert, besteht bei vielen Schulkindern eine natürliche Scheu bis hin zur Angst, diesen Test überhaupt zu beginnen.

„Da ist es schon gut, wenn den Schülern ihnen bekannte, ja vertraute Personen Mut zusprechen, erklären und hilfreich beim Testen unterstützen“, so die ersten praktischen Erfahrungen von Lutze am gestrigen Montag. „Die Testungen sollen ja auch aussagekräftig sein, auch wenn die Abstriche von der Nasenschleimhaut überwiegend aus dem vorderen Bereich stammen. Das erfordert von so manchem Schulkind schon ein gutes Stück an Mut“, ist Melanie Lutze, selbst Mutter eines schulpflichtigen Grundschulkindes, überzeugt.

Doch mit dieser „Mutprobe“ allein ist der Test noch nicht komplett. Die mit Sekret benetzten Wattestäbchen müssen nach dem Einschieben in eine Nasenhöhle auch in der Testflüssigkeit mindestens zehn Minuten hin- und her gedreht werden. Dann heißt es, 15?Minuten zu warten, bis das Ergebnis auf dem Teststreifen angezeigt wird. Alles in allem eine Anforderung an die Geduld der Schüler, die diese nicht immer ohne Ermahnung absolvieren können.

Zulasten der Unterrichtsversorgung

Mit den Tests einhergehend erfolgt die aufwendige Dokumentation eines jeden Schülers, der zum Schnelltest erscheint. Der gesamte Ablauf mit Dokumentation erfordert in der Konsequenz einen Verlust an Unterrichtszeit, heißt es von Lutze.

Bereits am ersten Tag der Schultestungen hat die Landesschulbehörde reagiert und mittlerweile Tests der Schulkinder im häuslichen Umfeld gestattet. Wird dieses Angebot von Eltern angenommen, müssen sie diese Schnelltests von der Schule abholen und den Erhalt quittieren, weiß Ulrike Eggers.

Die Schulleiterin der Oebisfelder Grundschule an der Aller sieht wie ihre Kollegin Lutze von den Drömlingsfüchsen so eine deutliche Entlastung für die Lehrerschaft. Zumal ein Schnelltest zu Hause mit einer Dokumentation und verbindlichen Bestätigung von den Eltern in der Schule vorgelegt werden muss.

Mangelt es an einer solchen Bestätigung, darf das betreffende Kind die Schule nicht mehr besuchen, kann jedoch auf digitalen Kanälen mit Unterrichtsstoff versorgt werden. Die Tests in der Aller-Grundschule werden übrigens im Klassenverband durchgeführt.

Während Schulleiterin Melanie Lutze davon berichtet, dass die Elternschaft an der Grundschule Drömlingsfüchse komplett den Schnelltests zugestimmt hat, so berichtet ihre Schulleiter-Kollegin Ulrike Eggers von einigen Eltern, die keinen Schnelltest für ihr Kind befürworten.

Lehrerschaft bereits komplett geimpft

Eggers bleibt pragmatisch: „Die Teststrategie ist eindeutig geregelt und wir erfüllen diese Anforderungen auch unter dieser Mehrbelastung. Für mich als Schulleiterin ist es wichtig, den Präsenzunterricht so aufrechtzuerhalten, dass die Schüler beruhigt lernen können.“

Die Lehrerschaft beider Grundschulen ist mittlerweile komplett gegen eine Covid-19-Infektion geimpft. Auch sind die Hygienemaßnahmen in beiden Schulen in Fleisch und Blut übergegangen – und sie funktionieren weiterhin verlässlich.