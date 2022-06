Oebisfelde-Weferlingen: Was sich bei der Zuweisung der Schulbezirke ändert

Wer entscheidet, in welche Grundschule ein Kind gehen muss? In der Stadt Oebisfelde-Weferlingen ist das über eine Satzung festgelegt. Und die wurde am Dienstagabend bei der Stadtratssitzung geändert.

Bei der Schulwahl gelten je nach Bundesland unterschiedliche Regeln. Welches Kind in welche Schule kommt, ist in der Stadt Oebisfelde-Weferlingen über eine Satzung festgelegt.

Oebisfelde/Weferlingen - Der Entwurf um die Zuweisung der Schulbezirke hat im Vorfeld für viel Ärger gesorgt. Insbesondere ging es dabei um zwei Straßen in Oebisfelde: An der Gärtnerei (Nähe Bahnhofstraße) und Kaltendorfer Straße. Beide waren bisher der Grundschule an der Aller zugeordnet, sollten künftig aber an die Grundschule Drömlingsfüchse angedockt werden. Jetzt hat der Stadtrat eine Entscheidung getroffen.