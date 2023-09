Bürgermeisterwahl 2023 Oebisfelde-Weferlingen: Was würden die fünf Kandidaten als Erstes umsetzen?

Am 24. September stellen sich fünf Kandidaten zur Wahl des neuen Bürgermeisters in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen. Dazu konnten Leser Fragen an die Bewerber stellen. Heute startet die Volksstimme mit der ersten Frage und den jeweiligen Antwoten der Kandidaten.