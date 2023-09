Schmierereien, wie hier an der Sporthalle in Walbeck, finden sich immer öfter in der gesamten Einheitsgemeinde.

Oebisfelde/Weferlingen - Bogumila Jacksch (UWG), Dirk Kuthe (SPD), Marc Blanck (CDU), Carsten Janz (parteilos) und Hans-Werner Kraul (parteilos) kandidieren für das Amt des Bürgermeisters in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen. Volksstimme-Leser konnten den Kandidaten Fragen stellen. Die Redaktion hat diese an die Bewerber weitergegeben. Die Antworten erscheinen an dieser Stelle in loser Folge. Diesmal geht es um das Thema Vandalismus (Graffiti, mutwillige Zerstörungen). Auch um die Drogenproblematik an einer Schule in Oebisfelde. Viele Einwohner fordern die Wiederbesetzung der Polizeistation in Oebisfelde und verstärkte Streifenfahrten in der Einheitsgemeinde.