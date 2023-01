Oebisfelder Autozulieferbetrieb SLM feiert 25-jähriges Bestehen

Am 21. Januar 1998 gründet der Wolfsburger Thomas Brüsch die SLM- Kunststofftechnik GmbH in Oebisfelde. Damals zählte der VW-Autozulieferbetrieb gerade einmal sechs Mitarbeiter. Seitdem sind 25 Jahre vergangen. Heute gehört das Unternehmen mit 250 Mitarbeitern mit zu den größten Arbeitgebern der Region.

Oebisfelde - 1998 geht die SLM Kunststofftechnik GmbH in Oebisfelde mit sechs Mitarbeitern und sieben Maschinen an den Start. Seither ist der Betrieb ständig gewachsen. Mittlerweile arbeiten hier etwa 250 Mitarbeiter, in den Produktionshallen befinden sich etwa 60 Spritzgussmaschinen. Geschäftsführer Thomas Brüsch blickt auf ein Vierteljahrhundert Firmengeschichte zurück.