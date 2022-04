Oebisfelder Bahnhof: Kunst als Protest gegen den Ukraine-Krieg

Das Grafitto zieht am Oebisfeldee Bahnhof viele Blicke an.

Oebisfelde/jpi - Auch an den Künstlern, die den einst schmuddeligen und grauen Oebisfelder Bahnhofstunnel per Farben aus diversen Spraydosen in eine ansehnliche bunte Graffiti-Galerie verwandelt haben, geht der von Russland geführte Krieg in der Ukraine offensichtlich nicht spurlos vorbei.