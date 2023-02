Sally Perel, der als Hitlerjunge Salomon bekannt wurde, ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Oebisfelder erinnern an den Holocaust-Überlebenden, der nach Ende des Zweiten Weltkrieges zwei Jahre in der Allerstadt lebte.

Oebisfelde - Seine Autobiografie „Ich war Hitlerjunge Salomon“ machte Sally Perel bekannt und sorgte weltweit für Aufmerksamkeit. Am Donnerstag verstarb er im Alter von 97 Jahren in seinem Haus in Israel. Was weniger bekannt ist: Sally Perel lebte zwischen 1945 und 1947 in Oebisfelde.