Oebisfelder Familie öffnet Tür zu ihrem zauberhaften Garten

Oebisfelde - Betreten Besucher den Garten von Marion und Friedbert Stehlik, fühlen die Gäste sich, als wären sie in einem Wunderland gelandet: Rundum blühen Blumen in den prächtigsten Farben und locken so die Insekten an. Gemüse wächst um die Wette und das Wasser im Teich glitzert. „Dort wohnt ein dicker Frosch“, verrät Enkelin Laura. Aber weil verzauberte Prinzen schüchtern sind, wartet der Herr des Teiches im Verborgenen auf den Kuss. Der Wind bewegt Hölzer im Baum, die zauberhafte Klänge erzeugen.