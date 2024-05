Oebisfelde - Es war ein großes Spektakel und alle haben mit angepackt beim diesjährigen Sommerfest der Horte „Drömlingfüchse“ und „An der Aller“. Dass endlich wieder gemeinsam gefeiert werden konnte, war auch für die Leiterin der beiden Horte, Christina Oppermann, ein schönes Gefühl. „Das haben wir im Prinzip seit Corona das erste Mal wieder gemacht“, erzählt die Pädagogin mit einem Lachen in der Stimme und ergänzt: „Und da ich beide Horte leite und wir uns so besser organisieren konnten, haben wir gleich mit allen zusammen gefeiert.“

Auch die Kinder waren an der Organisation beteiligt, denn sie haben das bunte Varieté-Programm zusammengestellt, das den Eltern, Großeltern und Freunden als Höhepunkt präsentiert wurde. Es gab Akrobaten, Zauberer und auch zwei mutige Mädchen, die das Lied „Ich bin bereit“ aus dem Film „Vaiana“ vorgetragen haben. „Auch als Erzieherin bin ich stolz, was die Kinder da zum Teil überwiegend eigenständig auf die Beine gestellt haben“, so Oppermann. „Schade war natürlich, dass ausgerechnet bei unserer Show das Wetter nicht mitgespielt hat.“

Tatsächlich hatte genau in der Mitte des Programms ein sintflutartiger Regen die Aufführung kurzzeitig zum Stillstand gebracht. Nach einigen Minuten konnten sich aber alle Kinder und Zuschauer unter dem Vordach der benachbarten Realschule wieder sortieren und die kleinen Akteure bekamen einen wohlverdienten Schlussapplaus, bevor es zurück in den Hort ging, wo an vielen Stationen auch das Indoor-Programm zum Mitmachen lud.

Leonie und Anouk sangen das Lied "Ich bin bereit" aus dem Film "Vaiana" Foto: Cedar Wolf

Rund 230 Kinder und ihre Familien waren am diesjährigen Sommerfest zu Gast und all dies wäre ohne die Unterstützung der Mitarbeiter, der Schulen und auch der Eltern nicht möglich gewesen. „Allein die Unmengen an tollen Kuchen, die hier abgeliefert wurden von den Eltern, das macht schon stolz“, findet Oppermann. „Es geht einfach nicht ohne Hilfe, und dass die Eltern teilweise stundenlang an den Ständen mitgearbeitet haben, da sind wir als Team wirklich dankbar für. Unser Elternrat in beiden Horten ist glücklicherweise sehr aktiv.“

Am schönsten war es aber für die Hortleiterin, dass sie die Freude und den Stolz auf den Gesichtern der Kinder sehen konnte. „Die waren schon nervös, gerade die Zauberer. Wenn man dann sieht, wie sie aufblühen, wenn alles geklappt hat, das ist toll.“

Bei Würstchen, Kuchen und Glücksrad konnten die Familien den Tag dann doch noch sonnig ausklingen lassen, denn wie es so ist, tauchte diese direkt nach dem liebevoll gestalteten Showprogramm wieder auf. Vielleicht hatten die kleinen Zauberer ja auch ein Händchen im Spiel.