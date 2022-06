Oebisfelder Kindergarten Regenbogenland feiert Jubiläum / Zahlreiche Aktionen noch bis Freitag

Werden Frauen und Männer 50 Jahre alt, zählen sie irgendwie zum „alten Eisen“. Das gilt jedoch nicht für das Regenbogenland-Haus an der Stendaler Straße, dass im August seinen 50. Jahrestag hatte. Ein Grund zum Feiern und auch zum Erinnern.

Oebisfelde - „Kinder brauchen Träume“ – sangen am Montagnachmittag Mädchen und Jungen auf dem Hof ihres Hauses. Dafür erhielten sie von den Besuchern viel Beifall. Unter ihnen auch viele, die dem Kindergarten seit Jahren, egal in welcher Form, treu zur Seite standen und stehen. Gekommen waren sie, um mit den Kindern und ihren Erzieherinnen die Festwoche zum Jubiläum zu eröffnen. Unter ihnen auch Monika Schöne, die im August 1971 die erste Leiterin des neuen Kindergartens wurde. Im Oktober 1997 ging sie in den Ruhestand und Petra Adamietz übernahm. Mittlerweile ist auch sie schon fast 24 Jahre im Amt.