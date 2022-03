Oebisfelder Kleingärtner setzen auf bewährte Vorstandsriege

Der Grill von Klaus-Dieter Bergmann (2. von links) war stets umlagert. So warteten Guido Wendt, Volker Einbrodt, Michael Sander und Daniela Oraschewski.

Oebisfelde - Seit Jahrzehnten trafen sich die Hobby-Gärtner im Gasthaus an der Aller zu ihren Jahresrückblicken. Doch mit der Schließung des Traditionshauses im Vorjahr musste ein neuer Treffpunkt gesucht werden. „Bedingt durch Corona hatten wir uns im Vorstand entschlossen, unsere verspätete Jahresbilanz mit Neuwahl des Vorstandes in diesem Jahr in einem Zelt vor der Gartenanlage II abzuhalten. Verbunden haben wir die Versammlung mit unserem Grillfest“, berichtete Vereinschef Peter Schmidt.