Corona-Regel Oebisfelder Sportvereinsvorstand plädiert für 2G-Regel

Wer hat künftig Zutritt zu den Spielen in der Hans-Pickert-Halle in Oebisfelde? Der Vorstand des Sportvereins Oebisfelde (SVO) will die 2G-Regel durchsetzen. Jetzt haben die Mitglieder darüber abgestimmt.