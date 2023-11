Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oebisfelde. - Im Leben von Stefanie Glinnemann ist derzeit viel in Bewegung. Die gebürtige Oebisfelderin wagt beruflich noch einmal einen Neuanfang. Zwei Jahrzehnte hat die gelernte Bürokauffrau als Verkäuferin im Einzelhandel gearbeitet. Jetzt ist sie als Küchenhilfe in den Kindergartenbereich gewechselt. Und ist auch noch unter die Buchautoren gegangen. In wenigen Wochen erscheint ihr erstes Werk - ein Kinderbuch.