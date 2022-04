Oebisfeldes Pastor pilgert auf traditionellem Jakobsweg nach Santiago de Compostela

Nach 713 Kilometern steht Pastor Wolfgang Schwarzer am 12. November an der Kathedrale in Santiago de Compostela.

Oebisfelde - Es war ein langgehegter Traum von Pastor Wolfgang Schwarzer aus Oebisfelde. Am 12. November vergangenen Jahres hat ihn sich der 62-Jährige erfüllt. An diesem Tag stand er vor der Kathedrale im spanischen Santiago de Compostela. In ihr werden die Gebeine des Apostels Jakobus aufbewahrt. Dorthin gelangte er auf einem Abschnitt des Jakobsweges. Insgesamt absolvierte Schwarzer an 40 sogenannten Pilgertagen 713 Kilometer.