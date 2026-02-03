Seit Jahren müssen Kommunen sparen. Oft wird beim Weinterdienst angesetzt. Wenn der Winter dann richtig zuschlägt, führt dies oft zu Chaos und nicht selten zu Verärgerung.

Ohne Allrad aufgeschmissen: Wenn der Winter den Sparzwängen in die Quere kommt

Die Achterstraße in Oebisfelde ist ein Beispiel für die Seitenstraßen, die vom Winterdienst nicht mit abgedeckt zu werden scheinen. Hier ist bei einem Schneetief nur noch Schritttempo möglich.

Oebisfelde-Weferlingen. - Schnee und Eis stellen auch in Oebisfelde-Weferlingen jedes Jahr eine Herausforderung dar. Wie in vielen kleineren Kommunen wird der Winterdienst vor allem auf die wichtigsten Straßen konzentriert. Hintergrund sind begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen – ein Trend, der sich bundesweit seit Jahren verstärkt. Geräumt werden in der Regel zunächst Hauptverkehrsachsen, während kleinere Seitenstraßen und Wohngebiete nachrangig behandelt werden.