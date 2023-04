Bergfriede - Fassungslos und mit Tränen in den Augen sitzt Rüdiger Franz in der leeren Garage auf seinem Hof in Bergfriede. Vor wenigen Tagen standen hier noch seine „Schätzchen“ – sieben DDR-Mopeds, die er über Jahre liebevoll restauriert hatte. Am Donnerstagabend wurden sie gestohlen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und hofft auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

