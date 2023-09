Die Firma Ost-Bau baut ihre Niederlassung in Oebisfelde um. Rund 1 Million Euro investiert das Unternehmen in die Standortsicherung.

Oebisfelde - Die Firma Ost-Bau investiert mit dem Umbau in Oebisfelde in die Zukunft. Mehr als ein Drittel der Umbaumaßnahmen sind bereits abgeschlossen. Warum das Unternehmen trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage so viel Geld in die Hand nimmt, erklärt Bauleiter Christian Strauer.