Brauchtumsfeuer Osterfeuer in Oebisfelde-Weferlingen: Das ist zu beachten

Zu Ostern werden an vielen Orten in Oebisfelde-Weferlingen die Osterfeuer brennen. Neben den großen traditionsreichen Feuern in der Einheitsgemeinde werden auch viele privat abgebrannt. Das ist zu beachten.