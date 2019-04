Beim Osterfeuer mit dabei zu sein, erfreut sich in der Stadt Oebisfelde und den umliegenden Dörfern größter Beliebtheit.

Oebisfelde l 2019 brannten die Gehölzhaufen gleich wie Zunder – so herrschte bestes Feierwetter. Die Feuerwehren wachten aber aufgrund der Trockenheit in stiller Bereitschaft über die lodernden Haufen. Vergessen war das nasskalte Ostern des Vorjahres, damit auch die Osterfeuer, die wegen Dauerregens abgesagt werden mussten. Frühlingshafte Temperaturen und strahlender Sonnenschein abends um 19 Uhr ließen die Besucher zum größten regionalen Osterfeuerplatz in Oebisfelde in Scharen kommen. Rund um den ruckzuck entfachten Gehölzhaufen versammelten sich Hunderte Besucher, um sich zu unterhalten, dabei mit Getränken auf die bevorstehenden Festtage anzustoßen oder um sich am Züngeln der Flammen zu erfreuen. Die Feuerwehrkameraden als Veranstalter hatten den Gehölzhaufen so geschichtet, dass das Flammenmeer stets zu kontrollieren war. Eine Vorsichtsmaßnahme bei der bereits spürbaren Trockenheit, hieß es von der Feuerwehr.

Gleiche Szenerie mit einem anderen Prozedere in Breitenrode: Auch dort herrschte reges Treiben rund um das Brauchtumsfeuer. Zuvor aber, auch das ist gute Sitte in dem Dorf, setzte sich ein Festumzug vom Denkmal durchs langgestreckte Dorf in Bewegung. Von Vorteil ist dabei, wenn dieser Brauch von Musik begleitet wird. In dem Dorf garantiert seit Jahren die örtliche Blaskapelle mit bestem Klang für diese musikalische Untermalung. Und auch auf dem Festplatz gehört ein Platzkonzert in sicherer Entfernung zu den Flammen, aber dicht bei den Gästen des Osterfeuers zum guten Ton der Veranstaltung.

Auch in Wassensdorf gehört ein Festumzug durch den Ort bis zum Osterfeuerplatz zum Ritual des Osterfeuers. Gemeinsam am Feuer zu feiern, auch dort wie an den anderen Osterfeuern in den Dörfern rund um Oebisfelde war es ein Muss für jüngste wie auch für die alten Einwohner.