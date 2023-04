Eiserne Hochzeit Paar aus Oebisfelde seit 65 verheiratet - Was ihre Liebe jung hält

Karin und Rudolf Schlütter haben sich in Hamburg kennen und lieben gelernt. Am heutigen Dienstag feiert das Ehepaar seinen 65. Hochzeitstag. Hier verraten die beiden, was das Geheimnis ihrer langen Ehe ist.