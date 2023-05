Rätzlingen - „Der Schießsport ist für mich – als Konstrukteur – ein toller Ausgleich in der Freizeit“, sagt David Grothe, der seit November 2022 im Rätzlinger Verein ist. „Ich wohne jetzt noch in Oebisfelde, aber baue in Rätzlingen. Zu den Rätzlinger Schützen bin ich durch meine Freunde gekommen“, erzählt 33-Jährige, der beim Schützenfest zum treffsicheren König gekrönt wird. An seiner Seite thront Elke Hartwig aus Oebisfelde. Auch sie schießt sich mit Adleraugen auf den ersten Platz und holt sich so zielsicher den Titel Schützenkönigin. „Der Rätzlinger Verein ist ein kleiner, familiärer Verein“, schwärmt die 69-Jährige, die plötzlich Königin ist.

