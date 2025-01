Auf einer Abitur-Feier in Weferlingen sind bei elf Personen Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit aufgetreten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Vorfall in Weferlingen

In Weferlingen sind wohl verbotene Substanzen auf einer Abi-Feier verabreicht worden.

Weferlingen. - Während einer Abitur-Feier im Mehrgenerationenhaus in Weferlingen ist es am frühen Sonntagmorgen bei mehreren der 150 bis 200 Gästen zu Symptomen wie Übelkeit und Erbrechen und in Einzelfällen auch zur Bewusstlosigkeit gekommen.

Insgesamt waren laut Polizei elf Personen im Alter von 16 bis 24 Jahren betroffen, von denen die Mehrzahl zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Es seien Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden, da ein Verabreichen von verbotenen Substanzen über die vor Ort ausgeschenkten Getränke nicht ausgeschlossen werden könne.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.