Geringe Netzkapazität Problem am Solarpark Oebisfelde - Keine Einspeisemöglichkeit

Seit 2010 ist der Solarpark an der Breitenroder Straße in Oebisfelde in Betrieb. Im Sommer hat der Betreiber die alten Module abgebaut, weil sie Schäden aufwiesen. Sie sollen durch neue ersetzt werden. Doch es gibt ein Problem.