Die Schüler des 10. Jahrgangs des Freiherr-von-Stein-Gymnasiums befassen sich im Rahmen ihres Projekttages mit der Verbindlichkeit des Rechtsstaates und kommen dazu mit Zeitzeugen ins Gespräch.

Die Schüler des Freiherr-von-Stein-Gymnasiums tauschen sich auch in der Kleingruppe zu den Themen des Projekttages aus.

Weferlingen. - Der Projekttag am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Weferlingen stand ganz im Zeichen von Demokratie, Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Die Schüler der zehnten Klassen nahmen am Programm „Agenten des Rechtsstaats“ teil, das bundesweit junge Menschen dazu anregen soll, über Freiheit, Verantwortung und die Bedeutung des Grundgesetzes nachzudenken.