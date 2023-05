Rund 90 Teilnehmer sind am Freitagabend für den Weiterbau des Radweges entlang der L24 von Wegenstedt nach Oebisfelde wieder kräftig in die Pedale getreten. Vor dem Start gab es aber noch zwei Neuigkeiten: Eine gute und eine schlechte.

Rätzlingen - Seit Jahren kämpft die Bürgerinitiative (BI) für einen straßenbegleitenden Radweg an der Landesstraße (L) 24 von Wegenstedt nach Oebisfelde. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, treten Mitglieder und Einwohner aus der Region regelmäßig in die Pedale. So auch am Freitagabend.