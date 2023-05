Etingen/Wegenstedt - Die Arbeiten an dem Radweg zwischen Wegenstedt und Etingen kommen gut voran. Die Bürgerinitiative für einen straßenbegleitenden Radweg an der L 24 (BI) sowie Bürgermeister und Bauamt sind guter Dinge, dass die offizielle Einweihung noch in diesem Monat stattfinden kann.

