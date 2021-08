Sachbeschädigung Randalierer demolieren in Oebisfelde Straßenlampen und montieren ein Verkehrsschild ab

Offenbar betrunkene Täter fielen in der Nacht zum Sonnabend mehreren Zeugen an der Niendorfer Straße und am Lehmweg Oebisfelde auf. Zwei Männer beschädigten Lampen und ein Verkehrsschild.