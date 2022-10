Raritäten und Ostalgie in der Ausstellung der Rätzlinger Bibliothek

Annetraud und Edwin Wietig schauen gelegentlich bei der Museumsausstellung in der Bibliothek in Rätzlingen vorbei. Und jedes Mal entdecken sie etwas Neues. Diesmal ist es der „Affe“, den einst Günter Riedel’s (Mitte) Uropa an der Front getragen hatte.

Foto: Ines Jachmann