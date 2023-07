Aus finanziellen Gründen sind die Rätzlinger Schützen vor einigen Jahren aus dem Kreissportbund (KSB) ausgetreten. Jetzt kehren sie in seinen Schoß zurück. Ihre Hoffnung: den Verein mit dem KSB im Rücken wieder interessanter zu gestalten. Dabei spielen auch Pfeil und Bogen eine Rolle.

Rätzlinger Schützen wollen mit Pfeil und Bogen in die Zukunft

Rätzlingen - Die Entscheidung, künftig wieder gemeinsam mit dem KSB das Vereinsleben zu gestalten, fiel schon vor Monaten. Dabei spielte vor allem eines eine Rolle: der Nachwuchs. Denn wie viele Vereine haben auch die Rätzlinger Schützen Probleme, neue Mitglieder für den Schießsport zu gewinnen. Das soll sich nun ändern.

Immerhin haben sie schon einiges versucht, um den Nachwuchs für ihren Sport zu begeistern. Im vergangenen Jahr veranstalteten sie gemeinsam mit anderen Vereinen im Ort eine Schnitzeljagd. Die Aktion fand zwar im Dorf großen Anklang, viele Familien hatten daran teilgenommen, doch der erhoffte Effekt, neue Mitglieder in den Reihen begrüßen zu können, blieb aus.

Auch das Kinderfest, zu dem sie jüngst eingeladen hatten, war auf den ersten Blick ein Erfolg. Erstmals hatten sie hier auch das Bogenschießen mit angeboten.

Durch die Rückkehr zum KSB erhoffen sich die Schützen nun einiges. „Wir wollen damit mehr die Jugend werben. Dass unser Verein wieder interessanter wird. Das Bogenschießen kam gut an. Die Überlegung, das nun als neue Sparte mit aufzunehmen, liegt nah“, sagt Vereinsvorsitzende Janett Segeler.

Mit Nachwuchs den Erhalt des Vereins sichern

Janett Segeler bekommt von Florian Bortfeldt, Geschäftsführer vom Kreissportbund, die Aufnahmeurkunde überreicht. Foto: Ines Jachmann

Mit Luftgewehr, Laserpunkt und Pfeil und Bogen würde der Schießsport breiter aufgestellt. Gerade Bogenschießen würden benachbarte Schützenvereine inzwischen vermehrt anbieten. Der Sport mit Pfeil und Bogen mache den Kindern Spaß. Das habe sich auch beim Kinderfest deutlich gezeigt. Ziel sei es, die Jugendarbeit wieder stärker in den Fokus zu rücken.

Mit dem KSB ergeben sich genau hierbei mehr Möglichkeiten. „Es gibt mehr Angebote, die wir dadurch in Anspruch nehmen können. Und in der Gemeinschaft entstehen auch viel mehr Ideen“, erklärt Segeler.

Welche Vorteile genau das sind, erläutert Florian Bortfeldt, Geschäftsführer vom KSB. „Die Vereine können Föredungen für Veranstaltungen oder Neuanschaffungen von Sportgeräten in Anspruch nehmen. Wenn zum Beispiel Bogenschießen angeboten werden soll, braucht es ja auch einen Bogen. Der kostet viel Geld. Da sind bis zu 75 Prozent Förderung möglich. Für den Nachwuchs gibt es auch Zuschüsse für Trainer und Übungsleiter. Das ist nicht viel, aber es ist eine Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit.“

Letzten Endes gehe es darum, den Verein zu erhalten. Und das gehe nur, wenn auch die Jugend nachkommt. „Viele Vereine haben Nachwuchssorgen. Besonders die Schützenvereine haben es generell schwer, Nachwuchs zu gewinnen“, weiß Bortfeldt.

Derzeit zählt der Rätzlinger Schützenverein 30 Mitglieder. Ein leichter Zuwachs. Darunter sind vier neue Mitglieder, die Mitte 30 sind und bereits signalisiert haben, eine Jugendgruppe auf die Beine zu stellen. „Wir müssen etwas tun, um Kinder und deren Eltern anzulocken“, betont Segeler. Zuschauen, wie es weniger werden und der Verein irgendwann ganz weg ist, wollen die Rätzlinger nicht. Sie wollen die Tradition eines Schützenvereins in ihrem Dorf erhalten.

Mit Pfeil und Bogen in die Zukunft, das könnte ein Schlüssel zum Erfolg sein. Der Bogensport ist bei Jugendlichen und Kindern beliebt. Filme wie „Die Tribute von Panem“ und „Merida“, in denen die Helden mit Pfeil und Bogen kämpfen, tragen sicherlich ihren Teil dazu bei. Nur schießen mit Luftgewehr allein reiche nicht mehr aus. Zumal es hier die Alterseinschränkung ab 12 Jahre gibt. Laserpunktgewehr- und Bogenschießen hingegendürfen schon Kinder ab 6 Jahre. Und da bereits mehrere Vereine die Sparten anbieten, könnte es auch Wettkämpfe geben. Das sei auch wichtig, betont Segeler. „Wir müssen sehen, wie der Zuspruch ist. Wir gehen es locker an. Lasergewehr haben wir schon. Bogenschießen soll jetzt noch dazukommen. Kleine Wettkämpfe mit anderen Vereinen sollen ein zusätzlicher Anreiz sein.“