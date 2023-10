Reiter der Arbeitsgruppe „Rund ums Pferd“ werben mit dem Wanderritt für den Tourismus. Doch was hat die Tour mit dem geplanten Gesteinsabbau in Eickendoorf zu tun?

Eickendorf - Es ist ein Hauch von Freiheit und Abenteuer, auf dem Rücken der Pferde die Natur im Drömling und im Flechtinger Höhenzug zu erkunden. Die Reiter der Arbeitsgruppe „Rund ums Pferd“ hatten erneut ihre Pferde gesattelt, um sich gemeinsam für den Erhalt der Natur stark zu machen.

Dass das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde liegt, können Silke Muth von der Reitstation in Eickendorf und Madleen Berger von der Hofreitschule in Wegenstedt bestätigen. Die beiden zählten zu den Hauptorganisatorinnen des siebenten Wanderritts der AG. „Wir haben den Ritt in enger Zusammenarbeit mit Sabine Wieter vom Biosphärenreservat vorbereitet. Viel Arbeit steckten wir in die Planung dieses Projektes, aber es hat sich gelohnt“, sagte Silke Muth.

Über 20 Reiter-Pferd-Paare aus der Region machten sich hoch zu Ross auf den Weg von Etingen nach Eickendorf. Dabei waren auch Ina Löwe aus Seethen, einem Ortsteil der Hansestadt Gardelegen, Meike Wolter aus Gehrendorf, Vivien Krutzke aus Weferlingen und Sandra Hieronimus aus Breitenrode.

Der Ritt führte vom sogenannten Land der tausend Gräben durch den Flechtinger Höhenzug. „Wir wollen zeigen, wie schön es sich hier reiten lässt. Ich habe sieben verschiedene Routen nach Eickendorf ausprobiert“, erklärte Madleen Berger. Die 32-Jährige ist die Chefin der Hofreitschule auf dem familiären Hof in Wegenstedt am Rande des Drömlings.

Verschnaufpause für Reiter und Pferde auf einer Ranch

Einen Zwischenstopp legte das Reitervolk am Steinbruch Etingen-Maschenhorst ein. „Wir Reiter appellieren an die Öffentlichkeit, dass dort das Naturschutzgebiet erhalten bleiben muss. Es wäre mega blöd, wenn der Steinbruch wieder seinen Betrieb aufnimmt“, betonte Jörg Lauenroth-Mago, der zur AG zählt.

Silke und Lutz Muth heißen Melanie Hars und ihreTochter Liara auf den Pferden Smily und Bambam bei der Ankunft in Eickendorf willkommen. Foto: Silke Muth

Auf der SiLu-Ranch genießen die Reiter die Ruhe und bekommen zur Stärkung ein deftiges Essen serviert. Foto: Silke Muth

Die Verschnaufpause legten die Reiter auf der SiLu-Ranch von Silke und Lutz Muth (SiLu steht für Silke und Lutz) ein. Die Ranch ist bereits seit 2017 eine von der Vereinigung der Freizeitreiter anerkannte Wanderreitstation. „Eingebettet zwischen dem Harz und der Altmark eignet sich unser Standort bestens für eine erholsame Rast. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, im harmonischen Miteinander mit unseren Pferden zu leben, wobei eine artgerechte Haltung der Tiere für uns stets im Vordergrund steht“, beschrieb Silke Muth. Sie zeigte auf die kleine Pension, in der Gäste in weichen Kissen schlafen, und den Stall, in dem die Pferde übernachten können. „Wir bieten neben der Rast für Wanderreiter auch ein schönes Zuhause für Pferde-Oldies, die bei uns ihren Lebensabend verbringen können“, ergänzte ihr Mann Lutz. Familie Muth sorgte bei den Besuchern nicht nur mit Heu und Wasser für die Stärkung der Vierbeiner, sondern für die Reiter wurde auch gekocht.

Rundumversorgung für Zwei- und Vierbeiner

„Es war wie immer toll bei euch. Vielen Dank für die super Verpflegung“, sagte Vicky Körtge und bedankte sich im Namen der anderen Pferdefreunde für die Rundumversorgung der Vier- und Zweibeiner.