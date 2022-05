Ruten raus: Angelverein Oebisfelde und Umgebung startet in neue Saison

Am Dorfteich in Breitenrode haben am Sonntag die Mitglieder des Angelvereins Oebisfelde und Umgebung 1926 zusammen mit ihren Familien die Angelsaison gestartet. Vom Fangglück,„entschneidern“ und wie Forelle am besten schmeckt.

Oebisfelde/Breitenrode - Es ist ruhig am Dorfteich in Breitenrode. Um den kleinen See herum sitzen Angler auf ihren Klappstühlen und starren auf das Wasser. „Hey, Reinhold. Bei dir scheint was angebissen zu haben.“ Der Schwimmer an der Angelrute taucht kurz ab.