Jugendkriminalität Sachsen-Anhalts Justizministerin diskutiert mit Jugendlichen in Oebisfelde

Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) hat am Mittwoch die Drömlingschule in Oebisfelde besucht. Neben einem Crashkurs in Sachen Jugendkriminalität und Strafmündigkeit stellte sich die 46-Jährige auch den Fragen der Schüler.